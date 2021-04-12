Son dakika haberi | VAN GÖLÜ'NÜN UZAYDAN FOTOĞRAFI YARIŞMASINDA, NASA'NIN SİTESİ ÇÖKTÜ-ARŞİV - Son Dakika

Son dakika haberi | VAN GÖLÜ'NÜN UZAYDAN FOTOĞRAFI YARIŞMASINDA, NASA'NIN SİTESİ ÇÖKTÜ-ARŞİV

12.04.2021 14:01

Son dakika gelişmesine göre ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy seferberliği başlatılırken, oylama sırasında NASA'nın sitesi yoğunluktan kullanılamaz duruma geldi.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın (NASA) düzenlediği 'Dünya Turnuvası' adlı online fotoğraf yarışmasında finale kalan Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy seferberliği başlatılırken, oylama sırasında NASA'nın sitesi yoğunluktan kullanılamaz duruma geldi.

NASA, 20 yılı aşkın sürede Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlarca çekilen dünya fotoğraflarından oluşan yarışma başlattı. 'Dünya Turnuvası' ismindeki online yarışmada yer alan fotoğraflar arasında Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı da yer aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği fotoğrafla birlikte Van Gölü'nün dünyanın en büyük sodalı gölü olduğu bilgisine de yer verildi. Online yarışmada Van Gölü'nün fotoğrafı, 3 turda 28 fotoğrafı eledi ve yarı finale kaldı. Yarı finallerdeki oylama sonucunda da Van Gölü fotoğrafı yüzde 94 oy aldı. Astronot Kate Rubins'in 12 Eylül 2016'da çektiği Van Gölü fotoğrafı ile Astronot Don Pettit tarafından 2012'de çekilen Amerika kıtası üzerinde hareket halindeki yıldızların göründüğü fotoğraf finale kaldı.

'Van Gölüne oy ver' hashtag çalışması ile kentte yaşayanlar sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak herkesin oy vermesi için destek isterken bu paylaşımlarıyla Türkiye gündemine de girmeyi başardı. Sadece Van'dan değil Türkiye'nin birçok kentinden ve yurt dışından da destek çığ gibi büyüdü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan başta olmak üzere İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da ile Milli Savunma Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlar da Van Gölü'nün uzaydan çekilen fotoğrafı için oy kullanıp, destek istedi.

Tüm Türkiye'de oylama için seferberlik başlatılırken oylama sırasında ise NASA'nın sitesi çöktü. Van Gölü fotoğrafına oy vermek için siteye giren vatandaşlar "Sorry, earth observatory is not available right now. Please try again in a few minutes. (Üzgünüm, dünya gözlemevi şu anda kullanılamıyor. Lütfen birkaç dakika içinde tekrar deneyin" yazısıyla karşılaştı. Son turdaki oylamalar 12 Nisan'da ABD'de öğle saatlerinde sona erecek.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

VAN (DHA)

Son dakika haberi | VAN GÖLÜ'NÜN UZAYDAN FOTOĞRAFI YARIŞMASINDA, NASA'NIN SİTESİ ÇÖKTÜ-ARŞİV
Son dakika haberi | VAN GÖLÜ'NÜN UZAYDAN FOTOĞRAFI YARIŞMASINDA, NASA'NIN SİTESİ ÇÖKTÜ-ARŞİV
Son dakika haberi | VAN GÖLÜ'NÜN UZAYDAN FOTOĞRAFI YARIŞMASINDA, NASA'NIN SİTESİ ÇÖKTÜ-ARŞİV
Son dakika haberi | VAN GÖLÜ'NÜN UZAYDAN FOTOĞRAFI YARIŞMASINDA, NASA'NIN SİTESİ ÇÖKTÜ-ARŞİV

Amerika Birleşik Devletleri, Van Gölü, NASA, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | VAN GÖLÜ'NÜN UZAYDAN FOTOĞRAFI YARIŞMASINDA, NASA'NIN SİTESİ ÇÖKTÜ-ARŞİV - Son Dakika


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