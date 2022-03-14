Van Gölü'nün uzaydan görüntüsü ilgi çekiyor - Son Dakika
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Van Gölü'nün uzaydan görüntüsü ilgi çekiyor

14.03.2022 11:27

Van Gölü'nün uzaydan görüntüsü ilgi çekiyorVAN Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, eşsiz görüntüsüyle uzay istasyonunda görevli astronot ve kozmonotları cezbediyor.

Van Gölü'nün uzaydan görüntüsü ilgi çekiyor

VAN Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, eşsiz görüntüsüyle uzay istasyonunda görevli astronot ve kozmonotları cezbediyor.

Daha önce Astronot Kate Rubins'in çektiği Van Gölü'nün uzaydan çekilen görseli ABD Havacılık ve Uzay Ajansı'nın düzenlemiş olduğu "Dünya Turnuvası" adlı online fotoğraf yarışmasında birinci seçilmişti. Görüntüsüyle ilgi çeken Van Gölü, daha sonra yine Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansı Astronotu Liu Boming'in de dikkatini çekmişti. CMSA Astronotu Liu Boming de Van Gölü'nü göğe doğru süzülen bir anka kuşuna benzetmişti.

ABD ve Çinli astronotların ardından Van Gölü bu kez Rus kozmonotunun da dikkatini çekti. Rusya Federal Uzay Ajansı'nda Kozmonot Oleg Artemyev'in Van Gölü'nün uzaydan görünüşünü kayda aldı. Uluslararası uzay istasyonunda görevli Rus Kozmonot Artemyev'in Türkiye'nin üzerinden geçerken çektiği Van Gölü görseli hayran bıraktı. Rus Kozmonot Artemyev, Van Gölü'nün yanı sıra İran'ın Urmiye Gölü'nü de görüntüledi.

Van Gölü'nün uzaydan görüntüsü ilgi çekiyor
Van Gölü'nün uzaydan görüntüsü ilgi çekiyor
Van Gölü'nün uzaydan görüntüsü ilgi çekiyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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