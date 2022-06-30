Van Gölü'nün zemininden 320 bin metreküp dip çamuru temizlendi - Son Dakika
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Van Gölü'nün zemininden 320 bin metreküp dip çamuru temizlendi

30.06.2022 15:31

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Van Gölü'nde yürütülen dip temizliği çalışmaları(drone) Gölün zemininde balçık çıkarılması Van Gölü'nün zemininden 320 bin metreküp dip çamuru temizlendi VAN - Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Van...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Van Gölü'nde yürütülen dip temizliği çalışmaları(drone)

Gölün zemininde balçık çıkarılması Van Gölü'nün zemininden 320 bin metreküp dip çamuru temizlendi

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında, Van Gölü'nün zemininden 320 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Van Gölü'nün kirlilikten arındırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Tuşba ilçesindeki yaklaşık 14 kilometrelik sahil bandında 40 personel ve 27 iş makinesiyle dip çamuru temizliği yapılıyor.

Gölün kirlilikten kurtarılarak gelecek nesillere daha temiz bırakılmasının hedeflendiği çalışmada şu ana kadar 320 bin metreküp dip çamuru çıkarıldı.

Çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, ekskavatörlerle çıkardıkları balçığı kamyonlarla şehir dışına taşıyor.

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Van Gölü'nden 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi Van Gölü'nden 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi Van Gölü'nde 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi Van Gölü'nde 320 bin metreküp balçık ve dip çamuru temizlendi
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü'nün zemininden 320 bin metreküp dip çamuru temizlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Van Gölü'nün zemininden 320 bin metreküp dip çamuru temizlendi - Son Dakika
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