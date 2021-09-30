Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi'nin satış sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi'nin satış sözleşmesi imzalandı

30.09.2021 19:53

Valilik Hüsrev Paşa toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Valilik Hüsrev Paşa toplantı salonunda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, projenin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yapılan protokol ile kooperatife tapu devrini gerçekleşeceğini belirten Vali Bilmez, "Onlarda bedelin yüzde 50'sini ödemiş olacaklar. Bundan sonrada inşallah üst yapı çalışmalarına başlanacak. Küçük Sanayi Sitemiz, OSB'miz vardı. Ama orta ölçekli bir sanayi sitemiz yoktu. Van'ın da ihtiyacıydı. Emek veren katkı sunan herkesten Allah razı olsun. " dedi.

Bir çok bakanlık nezdinde girişimlerde bulunduklarını ifade eden AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Bütün o uğraş ve emeklerin sonucunda bu protokolü imzalayacağız. Orta ölçekli küçük sanayi sitemizin Van'ımıza iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. " Şeklinde konuştu.

Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da Van'ın böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Projenin hayata geçmesi için kooperatif başkanı ve ekibinin yoğun çalışma yürüttüğünü kaydeden Milletvekili Kartal, şöyle konuştu:

"Bu işte emeği olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüze ve ilgililere teşekkür ediyorum. Bu yatırımın Van'ımıza, sanayicimize orta ölçekli esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum. Van'ımız yüzde 74 tarım ve hayvancılık şehriydi. Bundan sonra inşallah daha çok gelişecektir. Bizde milletvekili arkadaşlarımızla sayın valimizin de katkıları ile Ankara'da Van'ın yararına olan bütün işlerin takipçisiyiz. Bu yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. "

S. S. Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz ise, "Bu projenin hayata geçmesi için en az 6 şehre gittik. Projede eksiklik olmaması için yoğun çaba harcadık. Bu proje ilimizin inşallah yüz akı olacak. Sayın Çevre ve Şehircilik bakanımızın, sayın Sanayi ve Teknoloji bakanımızın, valimizin, milletvekillerimizin büyük emekleri oldu. İnşallah sene sonuna kadar bu güzel yatırımı, ilimize yakışan yatırımın ihalesini yapacağız. "

Konuşmaların ardından Fahri Solmaz ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı sözleşmeyi imzaladı.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi'nin satış sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi'nin satış sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
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