Son Dakika Haberleri: Van Gölü sahilinde 2 ton çöp toplandı
Son Dakika Güncel Van Gölü sahilinde 2 ton çöp toplandı

Van Gölü sahilinde 2 ton çöp toplandı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesince Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik kampanyasında 2 ton çöp toplandı.

Van Gölü sahilinde 2 ton çöp toplandı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesince Van Gölü sahilinde başlatılan temizlik kampanyasında 2 ton çöp toplandı.

Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Van Gölü sahilindeki Lalapaşa Parkı'nda başlatılan temizlik kampanyasında öğrenci, öğretmen ve denetimli serbestlik yükümlülerinin de katılımıyla toplanan çöpler, poşetlenerek temizlik araçlarının alması için hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Karahan, çevrenin temiz tutulması ve Van Gölü'nün korunması konusunda hassas olunması çağrısında bulunarak, şunları ifade etti:

"Binlerce yıldır insanımızın kullandığı bu Van Gölü'nü bize emanet edildiği şekilde, biz de sonraki nesillere emanet edelim. Gelecek nesillere yaşanılır bir dünya bırakmak hepimizin görevidir. Bu bilinçle hareket edilmesi konusunda herkesin duyarlı olmasını istiyoruz."

Kampanyaya destek veren Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı Müdiresi Rezzan Bayram da çok daha kapsamlı temizlik programları düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:16 Kaynak: AA
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