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Van Gölü sahilinde çöp toplama kampanyası

31 dakika önce

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Geylani, "Temiz Şehir, Temiz Tatvan" kampanyası kapsamında gençlerle çöp topladı.

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar ile Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Geylani, "Temiz Şehir, Temiz Tatvan" kampanyası kapsamında gençlerle çöp topladı.
Tatvan ilçesindeki halk plajında düzenlenen etkinlik kapsamında Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor İl Müdürlüğünden gönüllü gençler ve belediye temizlik görevlileriyle bir araya gelen Taşar, çevrenin temiz tutulması konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Bölgenin en büyük değeri olan Van Gölü'nün korunması için herkesin duyarlı davranmasını isteyen Taşar, göl çevresindeki tüm yerleşim yerlerinin arıtma tesislerinin çalıştırılması gerektiğini vurguladı,
Temizlik kampanyasına yüzlerce kişinin gönüllü olarak katıldığını belirten Taşar, "Van Gölü bizim için bulunmaz bir nimet ama buranın temizliği ile ilgili sıkıntılar var. Bu güzelliği yeni nesillere en temiz haliyle ulaştırabilmek için kampanya başlattık. Onlarca torba çöp toplandı. İnşallah bu bilinçle gölümüzü, çevremizi ve Tatvanımızı temiz tutmak adına bilinç oluşturmuşuzdur. Vatandaşların piknik yaptıktan sonra çöplerini ortalığa atmamalarını istiyoruz. Gençlerimiz ve çocuklarımız sıcak havada çöp toplayarak buna dikkat çekmeye çalışıyorlarsa, büyüklerimizin de uyması gerekiyor. Van Gölü'nü yaşatmamız gerekiyor." diye konuştu.
Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani ise temizlik kampanyasına gönüllü gençlerin yoğun ilgi gösterdiğini aktardı.
Belediye personelleri ve gençlerle sahilde temizlik yaptıklarını anımsatan Geylani, kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.
Toplanan çöpler, torbalara doldurularak belediye arıtma tesisine götürüldü.
Çevre temizliğinin ardından etkinliğe katılanlara ikramlarda bulunuldu.
Van Gölü sahilinde çöp toplama kampanyası
AK Parti, Van Gölü, Bitlis, Tatvan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 08:13 Kaynak: AA
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