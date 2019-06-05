Son Dakika Haberleri: Van Gölü sahilinde "gelincik" güzelliği
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Van Gölü sahilinde "gelincik" güzelliği

25 dakika önce

Van Gölü sahilinde yetişen gelincik çiçekleri güzel görüntü oluşturuyor.

Van Gölü sahilinde
Van Gölü sahilinde yetişen gelincik çiçekleri güzel görüntü oluşturuyor.
Van Gölü'nün Erciş ilçesi sahillerinde açan gelincikler, yöre halkının ve yoldan geçen sürücülerin beğenisini topluyor.
Yoldan geçen sürücüler bölgede mola vererek aileleriyle fotoğraf çektiriyor.
Tarlaları ve yol kenarlarını süsleyen gelincik çiçekleri fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:14 Kaynak: AA
Erciş, Van Gölü, Güncel
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