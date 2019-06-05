Van Gölü sahilinde "gelincik" güzelliği
25 dakika önce
Van Gölü sahilinde yetişen gelincik çiçekleri güzel görüntü oluşturuyor.
Van Gölü
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 11:14 Kaynak: AA
sahilinde yetişen gelincik çiçekleri güzel görüntü oluşturuyor.
Van Gölü'nün Erciş
ilçesi sahillerinde açan gelincikler, yöre halkının ve yoldan geçen sürücülerin beğenisini topluyor.
Yoldan geçen sürücüler bölgede mola vererek aileleriyle fotoğraf çektiriyor.
Tarlaları ve yol kenarlarını süsleyen gelincik çiçekleri fotoğraf tutkunlarının da ilgisini çekiyor.
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