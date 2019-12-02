Son Dakika Haberleri: Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu
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Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

6 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü sahilinde insana ait kafatası ve kemikler bulundu.

Van'ın Tuşba ilçesinde Van Gölü sahilinde insana ait kafatası ve kemikler bulundu.

İskele Mahallesi'ndeki sahil bandında insana ait iki kafatası ve kemikler gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Sahil bandına gelen Van Müze Müdürlüğü ekipleri de kemiklerden örnekler alarak, incelemek üzere laboratuvara götürdü.

Kemiklerle ilgili inceleme sürüyor.

Van Gölü sahilinde insan kemikleri bulundu

Van Gölü, Tuşba, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 04:01 Kaynak: AA
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