Son Dakika Haberleri: Van Gölü Sahilinde Kış Güzelliği

Van Gölü Sahilinde Kış Güzelliği

1 saat önce

- Ahlat sahilinden detay Ahlat Limanında bulunan tekneden detay Martılardan detay BİTLİS- Ahlat ilçesinde, kar yağışının ardından Van Gölü sahilleri de beyaza büründü.

- Ahlat sahilinden detay
Ahlat Limanında bulunan tekneden detay
Martılardan detay
BİTLİS- Ahlat ilçesinde, kar yağışının ardından Van Gölü sahilleri de beyaza büründü.

Tarihi ve doğal zenginlikleriyle bilinen ilçeye beyaz örtü ayrı bir güzellik katarken, karla bütünleşen Van Gölü sahillerinde ise görülmeye değer manzaralar oluştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 02:46 Kaynak: AA

Ahlat, Van Gölü, Yenikadinda Gösterme, Güncel
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