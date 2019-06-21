Son Dakika Haberleri: Van Gölü sahilinde temizlik çalışması
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Van Gölü sahilinde temizlik çalışması

55 dakika önce

Ahlat Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.

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Ahlat Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.
Belediye personeli, "İlçemi seviyorum çevremi temiz tutuyorum" sloganı çerçevesinde, ilçenin Van Gölü sahiline geldi.
Ekipler burada Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan'ın da katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Alpaslan, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının Van Gölü havzasının temiz şekilde korunarak gelecek nesillere bırakılması olduğunu ifade etti.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 10:12 Kaynak: AA
Ahlat, Van Gölü, Güncel
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