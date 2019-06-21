Van Gölü sahilinde temizlik çalışması
1 saat önce
Ahlat Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.
Ahlat
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:18 Kaynak: AA
Belediyesi tarafından Van Gölü
sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.
Belediye personeli, "İlçemi seviyorum çevremi temiz tutuyorum" sloganı çerçevesinde, ilçenin Van Gölü sahiline geldi.
Ekipler burada Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan'ın da katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Alpaslan, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının Van Gölü havzasının temiz şekilde korunarak gelecek nesillere bırakılması olduğunu ifade etti.
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