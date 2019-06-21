Son Dakika Haberleri: Van Gölü sahilinde temizlik çalışması
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Van Gölü sahilinde temizlik çalışması

1 saat önce

Ahlat Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.

Ahlat Belediyesi tarafından Van Gölü sahilinde temizlik çalışması başlatıldı.
Belediye personeli, "İlçemi seviyorum çevremi temiz tutuyorum" sloganı çerçevesinde, ilçenin Van Gölü sahiline geldi.
Ekipler burada Belediye Başkan Vekili Nuri Alpaslan'ın da katılımıyla temizlik çalışması gerçekleştirdi.
Alpaslan, burada yaptığı açıklamada, amaçlarının Van Gölü havzasının temiz şekilde korunarak gelecek nesillere bırakılması olduğunu ifade etti.
Van Gölü sahilinde temizlik çalışması
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 11:18 Kaynak: AA
Ahlat, Van Gölü, Güncel
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