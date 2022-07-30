Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı - Son Dakika
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Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı

30.07.2022 18:42
Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı

Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı Van'ın İpekyolu Belediyesi ekiplerince Van Gölü sahilinde yürütülen temizlik çalışmasında tonlarca çöp toplandı.

Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı

VAN - Van'ın İpekyolu Belediyesi ekiplerince Van Gölü sahilinde yürütülen temizlik çalışmasında tonlarca çöp toplandı.

İlçe sınırlarında detaylı temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerinin Van Gölü sahilindeki rutin temizlik çalışmaları ise devam ediyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırlarında bulunan Van Gölü'nün İskele sahilindeki alanda yürütülen çalışmalar sonucunda tonlarca çöp toplanarak kamyonlarla katı atık tesislerine götürüldü.

Temizlik çalışmaları ile ilgili bir konuşma yapan İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Volkan Avcı, "Her sene olduğu gibi bu yılda sahillerimizde, derelerimizde temizlik çalışmaları yürütmekteyiz. Günlük 400-450 ton evsel atığı ilçe sınırlarımızdan alarak geri dönüşüm merkezlerine taşıyoruz. Bunun yanı sıra sahil ve derelerimizde de temizlik çalışmalarımızı 15-20 günde bir sürdürüyoruz. Buradan tüm halkımıza sesleniyoruz, çevremizi daha temiz tutalım, daha az kirletelim. Unutmayalım ki en güzel temizlik kirletmemektir. Buradaki arkadaşlarımızın hepsi yoğun bir emek göstererek temizlik çalışmaları yürütmekteler. Hepsine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı - Son Dakika

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