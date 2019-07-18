Son Dakika Haberleri: VAN GÖLÜ SAHİLİNDEKİ HALK PLAJINA TURİST İLGİSİ
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VAN GÖLÜ SAHİLİNDEKİ HALK PLAJINA TURİST İLGİSİ

3 saat önce

VAN'ın Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü sahilindeki halk plajı, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor.

VAN'ın Edremit ilçesinde bulunan Van Gölü sahilindeki halk plajı, yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Plaja gelen vatandaşlar, göl suyunda yüzmenin keyfini çıkarıyor.
Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'de ilk kez mavi bayrak verilen Mollakasım halk plajının yanı sıra, yerli ve yabancı turistler Edremit ilçesindeki kumsala da yoğun ilgi gösteriyor. Denizden yüksekliği yaklaşık bin 700 metre, yüz ölçümü 3 bin 713 kilometrekare, derinliği ise yaklaşık 500 metreyi bulan Van Gölü, doğal güzellikleri ve saklı koylarıyla dikkat çekiyor. Edremit içesinde bulunan Van Gölü sahilindeki halk plajı da yüzmek isteyen yerli ve yabancı turistler iyi bir imkan sunuyor. Sıcak havalardan bunalan yerli ve yabancı turistler kente yakınlığı ile bilinen Edremit ilçesi'ndeki halk plajına gelerek Van Gölü'nün serin sularında yüzmenin keyfini çıkarıyor.
VAN GÖLÜ SAHİLİNDEKİ HALK PLAJINA TURİST İLGİSİ
Van Gölü, Türkiye, Edremit, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 12:43 Kaynak: DHA
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