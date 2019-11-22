Van Gölü sahilindeki ruhsatsız yapı yıktırıldı

Van'ın Edremit Belediyesi, kaçak yapılaşmanın önüne geçebilmek için var gücüyle çalışıyor. Belediye ekipleri, Van Gölü sahilinde yapımına başlanan kaçak ve ruhsatsız yapıyı yıktı.



Kaçak ve çarpık yapılaşmayla mücadelesine kararlılıkla devam eden Edremit Belediyesi, yıkımlarını aralıksız sürdürüyor. Haftanın 7 günü çalışan Edremit Belediyesi ekipleri, sabahın erken saatlerinde Edremit'in birçok noktasında denetimlerini arttırdı. Mahallelerdeki kaçak yapılaşmanın yanı sıra özellikle Van Gölü sahil şeridine de yapılan yapılar bir bir yıktırılıyor. Kaçak yapılaşmaya kesinlikle izin verilmemesi konusunda kararlı bir tutum sergileyen Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın talimatıyla Van Gölü sahil şeridindeki kaçak yapı da iş makinelerince yıktırıldı.



Kaçak yapılaşma konusundaki kararlılıklarını bir kez daha hatırlatan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, "Amacımız, Edremit ilçesini modern bir ilçe haline getirmek. Biz kaçak yapılaşma konusunda göreve geldiğimiz günden bu yana kararlılıkla devam ediyoruz. Kaçak yapı ve çarpık yapılaşma ile ilgili olarak pankartlar ve el broşürleriyle vatandaşlarımızı sürekli uyardık, uyarmaya da devam ediyoruz. Kaçak yapılaşma yolunu seçen vatandaşlarımızda kesinlikle böyle bir yola girmesinler. Çünkü o yapıları mutlaka yıkacağız. Böyle bir yola başvurmalarının ne onlara ne de ilçeye bir faydası yoktur. Bölgemiz deprem bölgesi, o yüzden vatandaşlarımızdan da hassas olmalarını istiyoruz. Elbirliği ile Edremit ilçesinde kaçak ve çarpık yapılaşmayı sona erdirelim. Kaçak yapıların yıkımının devam edeceği gibi çarpık ve çirkin yapılaşmanın da karşısında olacağız" ifadelerini kullandı. - VAN