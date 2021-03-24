Van Gölü sahilinden tonlarca çöp toplandı - Son Dakika

Van Gölü sahilinden tonlarca çöp toplandı

24.03.2021 13:07
Van Gölü sahilinden tonlarca çöp toplandı, System.String[]

VAN'ın Tuşba Belediyesi'nce başlatılan çevre temizliği kapsamında, Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı.

VAN'ın Tuşba Belediyesi'nce başlatılan çevre temizliği kapsamında, Van Gölü sahilinde tonlarca çöp toplandı. Ekipler, cadde ve sokaklardaki çöpleri de toplayıp, tazyikli su ile kaldırımları yıkadı.

Tuşba Belediyesi tarafından havaların ısınmasıyla ilçedeki cadde ve sokaklar ile Van Gölü sahilinde kapsamlı çevre temizliği başlatıldı. Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince ilçe sınırlarında bulunan Van Gölü'nün İskele sahilindeki alanda tonlarca çöp toplandı. Cadde ve sokaklardaki çöpler de toplanırken, tazyikli su ile kaldırımlar yıkandı.

Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, insan yoğunluğu nedeniyle en fazla kirlenen İskele sahilini temiz tutmak için günübirlik temizlik yapacak personel görevlendirdiklerini söyledi. Başkan Akman, "Uzun geçen kış mevsiminden kaynaklı cadde, meydan ve yollarda oluşan tahribatlar onarılırken, bir yandan da çöp toplama, süpürme ve yıkama çalışmaları yürütülüyor. Ekiplerimiz, her gün belirlenen plan dahilinde ilçedeki yerleşim birimlerindeki ana cadde, yol ve meydanları tazyikli su ile yıkıyor. Belediye olarak asli görevlerimiz arasında yer alan şehrin bakımı, yapımı, onarımı ve temizliğini yapıyoruz. Vatandaşlarımızın da özellikle temizlik konusunda bize destek olmalarını, çöplerini gelişigüzel bırakmamalarını istiyoruz. Vatandaşlarımızın poşetleme sistemi olan mahallelerde çöplerini poşet içinde belirlenen saatlerde ve yerlere bırakmaları, diğer mahallelerimizde ise çöp konteynerlerine atmaları kendi sağlıkları açısından çok önemlidir. Bu konuda vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Van Gölü sahilinden tonlarca çöp toplandı
Van Gölü sahilinden tonlarca çöp toplandı
Van Gölü sahilinden tonlarca çöp toplandı
Van Gölü sahilinden tonlarca çöp toplandı

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Van Gölü, Tuşba, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van Gölü sahilinden tonlarca çöp toplandı - Son Dakika


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