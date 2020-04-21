Van Gölü sahiline 150 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüs nedeniyle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evde geçirecek vatandaşlar, pencerelerini ve balkonlarını Türk bayrağıyla süsledi. Tatvan Belediyesi ise Van Gölü sahil şeridine 150 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağı astı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutlamak için Bitlis'in Tatvan ilçesinde bayrak seferberliği başladı. Tatvanlılar, ev ve apartman dış duvarlarına, balkonlarına ve pencerelerine Türk bayrağı asarken, Tatvan Belediyesi de Van Gölü sahilindeki 50 metre uzunluğundaki direğe, 150 metrekare büyüklüğünde dev Türk bayrağı asarak dalgalındırdı. Sahil bandındaki parkta bulunan iskeleye kurulan dev Türk bayrağının, Beşiktaş Spor Kulübü başkanı Ahmet Nur Çebi'nin babası Yaşar Kaptan Çebi tarafından Tatvan Belediyesi'ne hediye edildiği belirtildi.

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