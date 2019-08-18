Son Dakika Haberleri: Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz plajlarını aratmıyor
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Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz plajlarını aratmıyor

58 dakika önce

Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü'ndeki Mollakasım Plajı, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

Van Gölü sahilleri Ege ve Akdeniz plajlarını aratmıyor, System.String[]
Denize kıyısı olmadığı halde Türkiye'nin tek mavi bayraklı plajı olma unvanına sahip olan Van Gölü'ndeki Mollakasım Plajı, Ege ve Akdeniz sahillerini aratmıyor.

Dünyanın en büyük sodalı gölü, Türkiye'nin ise en büyük gölü olan Van Gölü'nün kıyıları yaz aylarında yerli ve yabancı turistlerle dolup taşıyor. Denize kıyısı olmadığı halde geçtiğimiz yıl Türkiye'de mavi bayrak verilen ilk plaj olan Mollakasım Plajı'nda hafta sonu yoğunluk yaşandı. Hava sıcaklığının 30-35 dereceyi bulduğu Van'daki yerli ve yabancı turistler, Tuşba Belediyesi tarafından yapılan Mollakasım Plajı'nda piknik yapıp göle girerek serinledi.

Hasan Gülsevinç isimli vatandaş, herkesin mavi bayraklı plaja gelmesini tavsiye ettiğini belirtti. Van Gölü suyunun cilde iyi geldiğini ifade eden Gülsevinç, batıda denize girdiği zaman temizlik açısından rahatsız olurken, Van Gölü'nde aynı sorunu yaşamadığını söyledi.

" Antalya'dan farkı yok"

Mavi bayraklı plajın güzel olduğunu dile getiren Erkan Aysan ise, "Van'ın güzel bir tanıtıma ihtiyacı var. Bu suyun varlığından haberdar olmayan çok insan var. Geçtiğimiz günlerde Antalya'ya gitmiştim, bence aralarında bir fark yok. Bu plaj mavi bayrağı hak ediyor. Gelen insanlar da bunu hemen fark eder" dedi.

Van Gölü kıyısında birçok piknik alanı olduğunu, ama en iyi alanın Mollakasım Plajı olduğunu söyleyen Hilmi Kaşkal isimli vatandaş da, Mollakasım kıyısının çok temiz olduğuna dikkat çekti.

Antalya ve İstanbul gibi illerde denize girdiğini, ancak Van Gölü'nü tercih ettiğini dile getiren Zeki Kaşkal, halkın bu plaja sahip çıkarak temiz tutması gerektiğini kaydetti. - VAN
Van Gölü, Akdeniz, Ege, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 10:52 Kaynak: İHA
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