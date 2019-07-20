Van Gölü sahillerinde hafta sonu yoğunluğu
1 saat önce
Van'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü'ne akın ediyor.
Van Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:21 Kaynak: AA
'da sıcak havadan bunalan vatandaşlar, serinlemek için Van Gölü
'ne akın ediyor.
Sahilleri ve mavi bayraklı plajıyla bölgenin en önemli turizm değerlerinden biri olan Van Gölü, sıcaktan bunalan vatandaşın en uğrak mekanı oldu.
İranlı turistin yanı sıra çevre illerden Van'a gelen vatandaşlar da Van Gölü sahillerinde yoğunluk oluşturuyor.
Edremit ilçesindeki halk plajına akın eden ziyaretçiler, hem gölde serinlemenin hem de jet ski sürmenin keyfini çıkarıyor. Kaymakamlık
tarafından geçen yıl halk plajına dönüştürülen sahilde eğlenceli zaman geçiren ziyaretçiler, aynı zamanda Van Gölü kıyısında piknik yapıyor.
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