Van Gölü sahillerinde yün denetim

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekibi, Van Gölü sahillerinde temizlik denetimi yaparak yün yıkayanlara müdahalede bulundu.



Son yıllarda Van Gölü'nde artan kirliliğin önüne geçilmesi adına zabıta ekipleri kıyı şeridinde denetimlerini arttırdı. Denetimler sırasında yün yıkayan vatandaşlarla da karşılaşan ekipler, yün yıkayanları uyararak yünlerini toplattırdı. Ekipler, kirli yünlerin gölde oluşturduğu tahribat hakkında yün yıkayan vatandaşları, ayrıca sahil kenarlarında bulunan esnaf ve piknik yapan vatandaşları da bilgilendirdi.



Van Gölü'nün insanlığın ortak mirası olduğunu söyleyen Zabıta Dairesi



Başkanı Osman Sevinç, "Van Gölü'nün korunması adına zabıta ekipleri olarak görev başında olup, denetimlerimizi sıklıkla sürdüreceğiz" dedi. - VAN