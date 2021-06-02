Üye Girişi
Son dakika haberi... "Van Gölü Sempozyumu" sona erdi - Son Dakika

Son dakika haberi... "Van Gölü Sempozyumu" sona erdi

02.06.2021 21:14

Son dakika haberlerine göre Van'da iki gündür süren Van Gölü Sempozyumu yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Van'da iki gündür süren Van Gölü Sempozyumu yapılan konuşmaların ardından sona erdi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Edremit Belediyesinin iş birliğinde bir otelde düzenlenen sempozyumun sonunda konuşan Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yapılacak çalışmalarla Van Gölü'nün artık kirletilemeyeceğini söyledi.

Gölün temiz kalması için bir farkındalık oluştuğunu belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Biz göçebe toplumdan şehir toplumuna geçiş sürecini yeni yaşayan bir kentiz, bölgeyiz. Yüzyıl önce Van'da üzüm bağları vardı, yeşil bir Van vardı. Kırsal şehre indiğimizde ağaca yakacak gözüyle baktık. Dolayısıyla o üzüm bağlarının hepsini yok ettik. Dünyanın en güzel gölünün kenarında olmamıza rağmen gölüne sırtını dönmüş bir toplumsal anlayışımız var. Ahırlarını gölün kenarına, eğlence mekanlarını binaların bodrumlarına yapan bir kentiz. Hala sahilde binlerce hayvanı besleyen bir kentiz. Onun için önce bu sorunun farkında olmalıyız. Toplumsal değişim ve dönüşümler önce sorunun farkına varabilmek ve çözüm arayışı içine girmek ve sonra da çözüm bulmayı gerektirir. Nerden gelirse gelsin bir Van kültürü oluşturmalıyız. Kent kültürünü hızlı bir şekilde oluşturmamız gerekir. Bunun için de herkese görev düşüyor. Van Gölü'nün bizim için önemli bir değer olduğunu bilmemiz lazım. Artık suyun petrolden bile değerli olduğunun farkında olmamız gerekir."

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli de Van Gölü için yapılan sempozyumun çok değerli olduğunu ve bu çalışmalar sayesinde herkesin göl için ortak bir düşüncede birleştiğini ifade etti.

Sempozyumda Van Gölü'nün tüm yönleriyle ele alındığını ve hazırlanacak kitapla bir yol haritasının ortaya çıkacağını aktaran Şevli, "Bundan sonra Van Gölü için bir alan yönetimine ihtiyaç var. Bunun için de bir çalıştay düzenlemeyi planlıyoruz. Artık Van Gölü'nü kirletmeyeceğiz. Van Gölü'nü koruyalım diyoruz. Bu açıdan düzenlenen sempozyumu çok değerli buluyoruz. Üniversite olarak Van Gölü'nün temiz kalması için elimizden gelen tüm desteği vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan da "Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Van Gölü'ndeki dip çamurunu temizleyecek gemisi var. Bu gemi yıl sonunda Van Gölü'ne gelecekti. Ancak bu hızlı takibin sonunda burada bir mekanizma oluşturuldu. Hızlı bir platform oluşturuldu ve bir araç geliştirildi. Yıl sonunda bakanlığın göndereceği tekne de bu çalışmalara destek verecek. Böylece Van Gölü'ndeki temizlik çalışmaları hızlanacak. Bu çalışmalarla artık belediyelerin Van Gölü'nün temiz kalması için yeni bir slogan bulmaları gerekir. İyi bir sonuç almak için herkesin bir şeyler yapması gerekir. Bu açıdan bu çalışmalar için büyük destek veren Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

İki günlük süreçte Van için tarihi anların yaşandığına dikkati çeken Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise "İki gün boyunca Türkiye'nin en önemli ve icra makamında olan kişilerce, makamlarca Van Gölü konuşuldu. Burada sadece konuşulmadı, ayrıca kararlar alındı. Bu konuda en önemli olanı ise dip çamur temizliği oldu. Uzun bir süredir Van Gölü kirleniyor. Bu kirlenme de arıtma tesisinin faaliyete geçmesiyle büyük bir çoğunlukla önlenecektir." dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Yavuz da "İnşallah bundan sonra Van Gölü daha güçlü ve temiz olacak. Bu açıdan Van Gölü Koruma Eylem Planı çok önemli. Bu sürecin çok daha sonuç odaklı ilerleyeceğini düşünüyoruz. Bu sempozyumun gerçekleşmesinde emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Sempozyumun sonunda katılımcılar hatıra fotoğrafı çektirdi.

Son dakika haberi... Van Gölü Sempozyumu sona erdi
Son dakika haberi... Van Gölü Sempozyumu sona erdi
Son dakika haberi... Van Gölü Sempozyumu sona erdi
Son dakika haberi... Van Gölü Sempozyumu sona erdi
Son dakika haberi... Van Gölü Sempozyumu sona erdi
Son dakika haberi... Van Gölü Sempozyumu sona erdi
Son dakika haberi... Van Gölü Sempozyumu sona erdi
Son dakika haberi... Van Gölü Sempozyumu sona erdi

Büyükşehir Belediyesi, Van Gölü, Edremit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... 'Van Gölü Sempozyumu' sona erdi - Son Dakika


Son Dakika

Fransa'da kriz! Acil hatlar çöktü Fransa'da kriz! Acil hatlar çöktü İçişleri Bakanlığı'ndan LGS genelgesi! Sokak kısıtlaması için muafiyetler getirildi İçişleri Bakanlığı'ndan LGS genelgesi! Sokak kısıtlaması için muafiyetler getirildi Rıdvan Dilmen: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak Rıdvan Dilmen: 2023 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da olacak Haluk Levent açıkladı: Aleyna Tilki kıyafetlerini satıp, müzisyenlere destek olmak istiyor Haluk Levent açıkladı: Aleyna Tilki kıyafetlerini satıp, müzisyenlere destek olmak istiyor TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek TFF, Süper Lig'e ayar çekti! Takım sayısı kademeli olarak düşürülecek 3'üncü kattaki evinin penceresinden sarkan kişi, son anda kurtarıldı! O anlar kamerada 3'üncü kattaki evinin penceresinden sarkan kişi, son anda kurtarıldı! O anlar kamerada Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı Bu ne cesaret! Tamirci çırakları kaçırdıkları polis arabasıyla hırsızlık yaptı Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti Sedat Peker'in Suriye iddiasına SADAT'tan yanıt geldi! Masada su bardağı çay ve tatlı tabağı detayı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
18:21 Son Dakika: TFF'den yabancı oyuncularla ilgili yeni karar çıktı
18:17 Birleşmiş Milletler'den Emine Erdoğan'a anlamlı ödül!
18:07 İsviçre, Türkiye'yi listeden çıkardı! Koronavirüste riskli ülkeler listesinde artık Türkiye yok
17:52 Yeni sezon forması belli oldu! Fenerbahçe taraftarı çok beğendi
17:43 İzmir'de bıçaklı saldırgan, engelli memuru rehin aldı! Kentte hareketli anlar
17:21 Kenan Sofuoğlu'ndan milletvekilliği itirafları geldi! Berat Albayrak'la ilgili ilk kez konuştu
17:12 Elon Musk, yaptığı paylaşımlarla anlaşmayı bozdu
17:11 Hollywood'a ilham olan 5 anime! Bir tanesi tamamen kopyalanmış
17:04 Fatih Terim'in yeni yardımcıları belli oldu! Selçuk İnan ve Necati Ateş kulübede olacak
17:03 Normalleşme adımlarının ardından ilk kez toplandı: Bilim Kurulunun gündeminde 3 başlık var!
Marius Sumudica, Romanya ekibi Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Marius Sumudica, Romanya ekibi Cluj ile 2 yıllık sözleşme imzaladı         
21:52
Diego Costa'nın menajeri transferin fitilini yaktı: Beşiktaş'ta oynamayı istiyor Diego Costa'nın menajeri transferin fitilini yaktı: Beşiktaş'ta oynamayı istiyor         
21:23
Son Dakika! Bakan Selçuk, Son Dakika! Bakan Selçuk, "Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt verdi: 1 Eylül'de okullar açılabilir         
20:58
Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü Babanın oğluna verdiği ceza pes dedirtti! Tahtaya bağlayıp, üzerine bal döktü         
20:52
Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! Köfteci Yusuf davasında Sedat Peker'in yargılanmasına başlandı! "Dostluk bitti, kendini kolla" tehdidi         
20:22
Evinin banyosunda öldürülen adamın katili, yeğeninin kocası çıktı Evinin banyosunda öldürülen adamın katili, yeğeninin kocası çıktı         
20:07
Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar Son anket sonuçlarında İYİ Parti sürprizi! Cumhur İttifakı'ndan yüzde 3 oy kopardılar         
18:56
Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak Son dakika! Sağlık Bakanı Koca: Maskelerin yüzümüzü terlettiği son yaz bu yaz olacak         
18:26
"İstediğimle yatarım" diyen eşini öldüren adam, mahkemede hüngür hüngür ağladı         
15:27
Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın Ali Koç'un sert yüzünü görecekler! Başkan'ın "Kafaya taktım" dediği futbolcular ortaya çıktı         
13:34
İran'ın en büyük savaş gemisi battı İran'ın en büyük savaş gemisi battı         
11:42
Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor Türkiye nüfusunun yüzde 4,46'sını oluşturan Suriyeliler, en fazla İstanbul'da en az ise Bayburt'ta yaşıyor         
11:23
Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak Sergen Yalçın'ın koltuk adayları belli oldu! Takımdan ayrılması halinde koltuğu Bilic ya da Rıza Çalımbay devralacak         
11:11
Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu Cono kadınları 'fuhuş oyunu' ile 100'den fazla kişiyi soydu         
11:03
"İlişki sırası bendeydi" diyerek evli sevgilisini öldüren kadına, müebbet hapis talebi         
10:17
Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden Atatürk'e hakaret ettiği iddia edilen imama sahip çıkan biri var: Bu yüzyılda yetişen en kıymetli alimlerden         
09:49
İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu İtfaiye aracı kullanan 3 kadının görüntüsü Twitter'da gündem oldu         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2021 22:03:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... "Van Gölü Sempozyumu" sona erdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement