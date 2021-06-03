Van Gölü Sempozyumu Tamamlandı - Son Dakika

Van Gölü'nün her yönüyle konuşulduğu ve çözüm önerilerinin masaya yatırıldığı Van Gölü Sempozyumun kapanışı Vali Mehmet Emin Bilmez'in katılımıyla yapılan törenle gerçekleştirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ), Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ve Edremit Belediyesinin iş birliğinde bir otelde düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Hanımefendinin açılışını yaptığı sempozyumda 2 gün sürdü.

Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı kapsamında düzenlenen sempozyumun son oturumunda, belediye başkanları ile akademisyenler sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyumun kapanış törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Ülker Cem Kaplan ve akademisyenler katıldı.

Programda bir konuşma yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, yapılacak çalışmalarla Van Gölü'nün artık kirletilemeyeceğine dikkat çekti.

Düzenlenen sempozyum sayesinde Van Gölü'nün temiz kalması için bir farkındalık oluştuğunu ifade eden Vali Bilmez, "Biz göçebe toplumdan şehir toplumuna geçiş sürecini yeni yaşayan bir kentiz, bölgeyiz. Yüzyıl önce Van'da üzüm bağları vardı, yeşil bir Van vardı. Kırsal şehre indiğimiz de ağaca yakacak gözüyle baktık. Dolaysıyla o üzüm bağlarını hepsini yok ettik. Dünyanın en güzel gölünün kenarında olmamıza rağmen gölüne sırtını dönmüş bir toplumsal anlayışımız var. Ahırlarını gölün kenarına, eğlence mekanlarını binaların bodrumlarına yapan bir kentiz. Hala sahilde binlerce hayvanı besleyen bir kentiz. Onun için önce bu sorunun farkında olmalıyız. Toplumsal değişim ve dönüşümler önce sorunun farkına varabilmek, çözüm arayışı içine girmek ve sonra da çözüm bulmayı gerektirir. Nerden gelirse gelsin bir Van kent kültürü oluşturmalıyız. Bunun için de herkese görev düşüyor. Van Gölü'nün bizim için önemli bir değer olduğunu bilmemiz lazım. Artık suyun petrolden bile değerli olduğunun farkında olmamız gerekir" diye konuştu.

Sempozyum, yapılan konuşmaların ardından soru ve cevap bölümüyle son buldu.