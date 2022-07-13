Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı - Son Dakika
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Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı

13.07.2022 22:33

Van Gölü üzerinde yükselen dolunay izleyenleri mest etti.

Van Gölü üzerinde yükselen dolunay izleyenleri mest etti.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde gün batımı sonrası Van Gölü üzerinde ortaya çıkan ve yükselmeye başlayan dolunayın görüntüsü hayranlık uyandırdı.

İlk çıkış anında kızıl renklere bürünen dolunay Van Gölü üzerinde yükseldikçe oluşturduğu yansımayla oluşan yakamoz hayran bıraktı. Kızıl rengiyle Dolunayın güzelliğini gören fotoğrafçılar makineleriyle göl kenarında çekimler yaparken, göl kıyısında evleri bulunan vatandaşlar da balkonlarından oluşan görüntüyü telefonlarıyla çekmeye çalıştılar.

(Özkan Olcay/İHA)

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Kaynak: İHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van Gölü üzerinde yükselen dolunay hayran bıraktı - Son Dakika

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