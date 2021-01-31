Van Gölü ve çevresinde kirliliğe neden olan 277 ahır yıkıldı - Son Dakika

Van Gölü ve çevresinde kirliliğe neden olan 277 ahır yıkıldı

31.01.2021 11:03

Van'da gölün ve çevrenin kirlenmesine neden olan, insan sağlığını olumsuz etkileyen şehir merkezindeki yaklaşık 370 ahırdan 277'si yıkıldı, kalanları ise depoya dönüştürüldü.

Van'da gölün ve çevrenin kirlenmesine neden olan, insan sağlığını olumsuz etkileyen şehir merkezindeki yaklaşık 370 ahırdan 277'si yıkıldı, kalanları ise depoya dönüştürüldü.

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm şehri olan Van'da, ahırların kentin dışına taşınması amacıyla çalışma başlattı.

Van Gölü kıyısındaki Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediyelerinin de destek verdiği çalışma kapsamında oluşturulan ekipler, kirliliğe neden olan yaklaşık 350 ahırın sahipleriyle görüşerek, faaliyetlerini şehir dışında yapmaları için ikna etti. Bu sayede boşaltılan 350 ahırdan 277'si yıkıldı, kalan ahırlar da depoya dönüştürüldü.

Hayvancılıkla geçimini sağlayan kent sakinlerinin bu durumdan olumsuz etkilenmesini istemeyen Valilik, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ziraat Bankası Genel Müdürlüğünün desteklediği "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesi kapsamında verilen 100 bin liraya kadar faizsiz krediye başvuruda bulunmalarına imkan tanıdı.

Kent merkezinin ahırlardan arındırılmasıyla hem göl ve çevre kirliliğinin önlenmesi hem de kıyı kesimlerde yaşanan sinek sorunun ortadan kaldırılması hedefleniyor.

"Kentin kimliğiyle ilgili karar vermemiz lazım"

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgenin cazibe merkezi olan Van'ın, yıllardır komşu illerden yoğun göç aldığını söyledi.

Bu nedenle daha önce genellikle köylerde yapılan hayvancılığın kent merkezine kaydığını belirten Bilmez, şöyle konuştu:

"Kentin kimliğiyle ilgili bir karar vermemiz lazımdı. Bir turizm ya da sanayi kenti mi olacağız yoksa çarşı merkezinde hala hayvanların beslendiği bir şehir mi olacağız? Böyle bir tezatlığımız vardı. Vatandaşlarımızın da ahırlarla ilgili şikayetleri vardı. Edremit, İpekyolu ve Tuşba belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Ahırların kaldırılmasıyla ilgili karar aldık. Sahil kısmından üniversiteye kadar 350 civarında ahır tespit edildi. İlçe belediye başkanlarımız ellerini ciddi anlamda taşın altına koydu. Valiliğimizin, büyükşehir belediyemizin koordinesinde yürütülen çalışmaya Tarım ve Orman ile Çevre ve Şehircilik İl müdürlüklerimiz de destek verdi. Önce ahır sahipleri ile ikna görüşmeleri yapıldı. Onlar da ikna oldular. Cezai işleme gerek kalmadan çalışmalara başladık."

"Van Gölü kıyıları gezilemeyecek hale geliyordu"

Belediye başkanları ve vatandaşlara desteklerinden dolayı teşekkür eden Bilmez, "Ahırlar sinekli mücadele çalışmalarında da bizim elimizi bağlıyordu. Sineklerin üreme merkezi olan ahırların sahilde bulunması hem gölün kirlenmesine sebep oluyordu hem de en güzel turistik bölgemiz olan Van Gölü kıyılarını gezilemeyecek hale getiriyordu. Ahırların yıkılmasıyla hayvanların tekrar köylere götürülmesi hayvancılığın gelişmesine de katkı sunacaktır. Biz de köylere dönen vatandaşlarımıza önemli destekler veriyoruz. Ahır sahipleri de bu desteklere başvurabilecekler." ifadelerini kullandı.

Van Gölü ve çevresinde kirliliğe neden olan 277 ahır yıkıldı
Van Gölü ve çevresinde kirliliğe neden olan 277 ahır yıkıldı
Van Gölü ve çevresinde kirliliğe neden olan 277 ahır yıkıldı
Van Gölü ve çevresinde kirliliğe neden olan 277 ahır yıkıldı

Van Gölü, Turizm, Ahır, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van Gölü ve çevresinde kirliliğe neden olan 277 ahır yıkıldı - Son Dakika


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