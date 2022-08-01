Van Gölü ve çevresinin "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" ilan edilmesi sevindirdi

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Van Gölü ve çevresinin, Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescil edilmesi Bitlis'in Tatvan ilçesinde sevinçle karşılandı.

Tatvan sahilinde bir araya gelen Vangölü Aktivistleri Derneği üyeleri ile doğaseverler, Van Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında alınan kararın memnuniyet verici olduğunu belirtti.

Alkışlarla alınan kararı destekleyen üyeler ve doğaseverler adına açıklama yapan dernek başkanı Erdoğan Özel, Van Gölü için tarihi bir günü yaşadıklarını söyledi.

Yıllardır yürüttükleri çalışmalarda Van Gölü'nün kanunlarla korunması gerektiğini savunduklarını belirten Özel, şöyle konuştu;

"Van Gölü kapalı bir havzadır ve gün geçtikçe kirleniyor. Bunun önüne geçilmesi için kanunlar gerekiyordu. Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi himayelerinde yürütülen ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan hanımefendi başkanlığındaki 'Van Gölü Havzası Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı'nın bir sonucu olarak nihayete erdi. Van Gölü artık doğal sit alanı ilan edildi ve sürdürülebilir kontrollü bir durum da söz konusu. Bu sürdürülebilirlik Van Gölü'nü hem korumamız hem de faydalanmamız anlamında bir kanun tasarısıdır. Van Gölü'nün bir merkezden yönetilmesini istiyoruz. Bunu gelecek adına bir adım olarak görüyoruz."

Alınan kararı sevinçle karşıladıklarını dile getiren Özel, "Kararın alınmasında emeği olan başta Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendiye, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan hanımefendiye, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Van ve Bitlis valilikleri ile çevre belediyelerimize teşekkür ediyoruz. Gölümüze sahip olursak bu güzel mavilik gelecek kuşaklara da taşınacak." ifadelerini kullandı.