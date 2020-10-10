Van Gölü ve Edremit'in Seyirtepeden izleneceği yol hizmete açıldı - Son Dakika

Van Gölü ve Edremit'in Seyirtepeden izleneceği yol hizmete açıldı

10.10.2020 13:49

Van Gölü ve Edremit'in Seyirtepeden izleneceği yol hizmete açıldı Van'ın merkez Edremit Belediyesi, Erdemkent Mahallesi mevcut yolunun tehlike arz etmesinden dolayı iki mahalleyi merkeze bağlayan yola alternatif yol yaparak hizmete açtı.

Van Gölü ve Edremit'in Seyirtepeden izleneceği yol hizmete açıldı

VAN - Van'ın merkez Edremit Belediyesi, Erdemkent Mahallesi mevcut yolunun tehlike arz etmesinden dolayı iki mahalleyi merkeze bağlayan yola alternatif yol yaparak hizmete açtı.

2004 yılında Erdemkent konutlarının inşa edildiği dönemde açılan yol, kazalar başta olmak üzere bir çok sıkıntıyı da beraberinde getiriyordu. Kış aylarında hızlıca yapılarak hizmete sokulan yolda özellikle mahalle sakinleri büyük sıkıntı yaşarken, yolun elverişsiz oluşu ise zor anlar yaşatıyordu. Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın göreve gelişi ile birlikte iki mahalleyi merkeze bağlayan yol ile ilgili mevcut sıkıntılar araştırılarak, alternatif bir yol için ise çalışma başlatıldı. Kısa sürede yeni yol için çalışmalarına start veren Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yaptığı fizibilite çalışmalarının ardından yeni yolu hazır hale getirdi. Çift taraflı kaldırımların olduğu ve Van Gölü ile Edremit'in kuş bakışı izleneceği yol manzarasıyla da insanı büyülüyor.

"Buradan çok güzel manzaralı fotoğraflar çıkacaktır"

Açılış öncesi açıklamalarda bulunan Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, mevcut yol ile ilgili yaptıkları incelemelerde çok ciddi sıkıntıların yaşandığını tespit ettiklerini belirtti. Yolun alel acele yapıldığını ve özellikle kış mevsiminde büyük sıkıntıların yaşanmasına neden olduğunu vurgulayan Başkan Say, kazalarında meydana geldiğini ifade ederek, "Tüm bu olumsuzluklara rağmen Fen İşleri Müdürlüğümüzce bir çalışma başlattık. Yolumuzun bütününü kendi imkanlarımızla yaparak, sadece asfalt kısmına da Van Büyükşehir Belediyemiz katkıda bulundu. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum. Yolumuzun açılışını özellikle bugüne aldık. Çünkü yolumuzun 10.10.2020 tarih ve saat 10: 10 gibi tarihi bir anda açılmasını istedik. Yeni yolumuzun her iki mahallemize ve Edremit'imize hayırlı olmasını diliyoruz. Bu yolun diğer özelliği ise Van Gölü'ne doğru inen ve panoramik olması nedeniyle seyir oturakları bıraktık. Buradan çok güzel panoramik fotoğraflar çıkacaktır. Yolumuzun tekrardan hayırlı olmasını diler, bu pandemi günlerinde maske ve mesafeye de uymayı da unutmayalım diyoruz" dedi.

"İnsanımızın yaşam kalitesini artırmak için çalışıyoruz"

Edremit'te yaşam kalitesini artırarak ilçeyi adeta değişim ve dönüşümden geçtiğini ifade eden Başkan Say, yolun medeniyet olduğunu sözlerine ekledi. Başkan Say, "İmkanlarımız dahilinde tüm mahallelerimizde vatandaşlarımızın ulaşım başta olmak üzere tüm sıkıntılarını bir bir çözmeye çalışıyoruz. Bu sıkıntıları da tüm vatandaşlarımızla birlikte aşacağız. İnsanlarımızın her anlamda yaşam kalitelerini arttırmaya yönelik hedeflerimize adım adım ilerliyoruz. İnşallah çok daha güzel hizmetlere imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmanın ardından manzaralı yeni yolun açılışı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımı ile hizmete açıldı.

(EKİP-ŞAK-Y)

Van Gölü ve Edremit'in Seyirtepeden izleneceği yol hizmete açıldı
Van Gölü ve Edremit'in Seyirtepeden izleneceği yol hizmete açıldı
Van Gölü ve Edremit'in Seyirtepeden izleneceği yol hizmete açıldı
Van Gölü ve Edremit'in Seyirtepeden izleneceği yol hizmete açıldı

Edremit Belediyesi, Van Gölü, Edremit, Van, Yerel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van Gölü ve Edremit'in Seyirtepeden izleneceği yol hizmete açıldı - Son Dakika

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