Van gündem haberi: FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Van gündem haberi: FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı

11.09.2022 23:48
Van gündem haberi: FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı

Van haberler... FETHULLAHÇI Terör Örgütü üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen firari yarbay F.H., Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandı.

FETHULLAHÇI Terör Örgütü üyesi olmak suçundan meslekten ihraç edilen firari yarbay F.H., Balıkesir'in Edremit ilçesinde yakalandı.

Balikesir Valiliği, FETÖ firarisi olduğu belirtilen yarbay F.H.'nin yakalandığını duyurdu. Valiliğin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Edremit Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde; Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme ve FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak Suçundan hakkında yakalama kararı bulunan İhraç Kara Yarbay F.H. gizlendiği Edremit- Altınoluk'ta bulunan ikametinde yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmıştır. Firari şahıs gerekli işlemlerinin akabinde Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilmiş olup çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştır. FETÖ/PDY ve diğer terör örgütlerine yönelik çalışmalarımız aralıksız ve titizlikle devam etmektedir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


YORUMLAR
500
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Edremit'teki kültür kompleksinde yaşatılacak Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın adı Edremit'teki kültür kompleksinde yaşatılacak Balıkesir'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay tutuklandı Balıkesir'de yakalanan FETÖ firarisi eski yarbay tutuklandı
Kaynak: DHA

Balıkesir, Edremit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem haberi: FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:35 Kerem Aktürkoğlu, "Yalan söylemeyeceğim" diyerek itiraf etti: Etkilendim
23:13 İstanbul'da taksideki 2 kadın yolcunun taciz iddiası! "İmdat" diye bağırıp polisten yardım istediler
23:07 Korkutan hastalık Kırım Kongo Kanamalı Ateşi geri döndü! Kan damarlarını tıkayan yeni bir tür üretti
23:06 Yusuf Demir performansıyla beğeni toplarken, Galatasaray taraftarı TFF'ye tepki gösterdi: Bu çocuk Türk
22:38 Galatasaray'ın "Kerem Akgün" paylaşımını taraftarı hem şaşırttı hem de eğlendirdi!
22:26 11 yaşındaki çocuk, tabancayla kendini başından vurdu!
22:21 Antalyaspor, deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu!
22:08 AVM'de silahlı çatışma! İki grup birbirine girdi 5 kişi yaralandı
21:58 Kerem Aktürkoğlu şov yaptı! Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle mağlup etti
21:53 Emre Komutanım'da Kerem Asteğmen rolüne hayat veriyordu! Orçun Kaptan yıllar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2022 23:53:25. #1.11#
SON DAKİKA: Van gündem haberi: FETÖ firarisi yarbay Edremit'te yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement