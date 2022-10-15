Van gündem haberi | Gürpınar'da "helal kazanç semineri" düzenlendi

Van'ın Gürpınar ilçesinde esnafa yönelik "helal gıda, helal kazanç" semineri düzenledi.

Gürpınar Belediyesi tarafından kıl çadırda düzenlenen seminerde konuşan Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, esnaf ve sanatkarlığın toplumdaki öneminden söz etti.

Büyümenin, gelişmenin ve kalkınmanın temel harcının ahilik kültürü olduğunu belirten Tanış, "Ahilik geleneği doğruluğu, dürüstlüğü ve cömertliği ön planda tutan, kadim medeniyetimizden bu yana uygulanan önemli bir geleneğimizdir. Bizler bu kültürü ilçemizde devam ettirmeye gayret ediyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programda esnafın taleplerini de dinleyen Tanış, doğalgaz için alt yapı çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

Program, din görevlisi Hamza Toprakoğlu'nun ticarette helal kazanç hakkında verdiği seminerle devam etti.