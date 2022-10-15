Van gündem haberi | Gürpınar'da "helal kazanç semineri" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Van gündem haberi | Gürpınar'da "helal kazanç semineri" düzenlendi

15.10.2022 10:38
Van gündem haberi | Gürpınar'da "helal kazanç semineri" düzenlendi

Van haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde esnafa yönelik "helal gıda, helal kazanç" semineri düzenledi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde esnafa yönelik "helal gıda, helal kazanç" semineri düzenledi.

Gürpınar Belediyesi tarafından kıl çadırda düzenlenen seminerde konuşan Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, esnaf ve sanatkarlığın toplumdaki öneminden söz etti.

Büyümenin, gelişmenin ve kalkınmanın temel harcının ahilik kültürü olduğunu belirten Tanış, "Ahilik geleneği doğruluğu, dürüstlüğü ve cömertliği ön planda tutan, kadim medeniyetimizden bu yana uygulanan önemli bir geleneğimizdir. Bizler bu kültürü ilçemizde devam ettirmeye gayret ediyoruz. Her zaman esnafımızın yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Programda esnafın taleplerini de dinleyen Tanış, doğalgaz için alt yapı çalışmalarının kısa süre içerisinde başlayacağını söyledi.

Program, din görevlisi Hamza Toprakoğlu'nun ticarette helal kazanç hakkında verdiği seminerle devam etti.

YORUMLAR
500
Van haberi: Özalp'ta trafik kazası; 1 kişi yaralandı Van haberi: Özalp'ta trafik kazası; 1 kişi yaralandı Son dakika haber! Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatöre tutuklama Son dakika haber! Van'da 41 kaçak göçmen yakalandı; 8 organizatöre tutuklama Van gündem haberleri | Özalp'ta ot yığınında çıkan yangın söndürüldü Van gündem haberleri | Özalp'ta ot yığınında çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

Gürpınar Belediyesi, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem haberi | Gürpınar'da 'helal kazanç semineri' düzenlendi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
10:33 Madendeki patlamayla ilgili paylaşımlar emniyeti harekete geçirdi! 12 hesap yöneticisi teslim edildi
10:22 Patlama yaşanan maden ocağında mahsur kalan oğlunu bekleyen annenin feryatları yeri göğü inletti
10:11 Kocasını öldüren kadına 17 yıl 6 ay hapis verildi! Cezanın gerekçesi de belli oldu
10:08 Oğlunun düğününde karısını öldürüp kızını yaralayan gözü dönmüş adam kayıplara karıştı
10:07 Dekolteli kedi hırsızlarına verilen ceza isyan ettirdi: Manevi olarak yıkıldık
09:56 Kaza yapıp yan koltuğa geçti! Alkollü sürücünün yalanını kamera kayıtları ortaya çıkardı
09:19 Müge Anlı eşinin dert yandığı konuyu canlı yayında açıkladı: Hep kadınları haklı gördüğümü söylüyor
09:14 Maden faciasından saniyelerle kurtulan işçiden çarpıcı sözler: O kattan bir ben sağ çıkabildim
09:04 Elazığ'da vahşet! İşkence ettiği kadını öldürüp cesedini çöp toplama merkezi yakınına attı
23:46 Bartın'daki maden faciasının haberini alan Ahmet Şafak konserini yarıda bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2022 11:18:42. #1.12#
SON DAKİKA: Van gündem haberi | Gürpınar'da "helal kazanç semineri" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement