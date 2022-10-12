Van gündem haberi: Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Hüseyin'den Saray Belediyesine ziyaret - Son Dakika
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Van gündem haberi: Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Hüseyin'den Saray Belediyesine ziyaret

12.10.2022 11:16
Van gündem haberi: Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Hüseyin'den Saray Belediyesine ziyaret

Van haberleri: Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin Saray Belediyesini ziyaret etti.

Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin Saray Belediyesini ziyaret etti.

Konuk Bakan Yardımcısı Hüseyin Trakya programı kapsamında Saray Belediyesine de ziyarette bulundu.

Kuzey Makedonya Radoviç Belediyesi Meclis Üyesi Enis Ömer'in de eşlik ettiği ziyarette heyeti Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal karşıladı.

İşbirliği yapılabilecek konuların görüşüldüğü ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.

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Van haberi! Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden Saray Belediyesi'ne Ziyaret Van haberi! Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden Saray Belediyesi'ne Ziyaret
Kaynak: AA

Trakya Bölgesi, Makedonya, Saray, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem haberi: Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Hüseyin'den Saray Belediyesine ziyaret - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van gündem haberi: Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Hüseyin'den Saray Belediyesine ziyaret - Son Dakika
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