Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Enver Hüseyin Saray Belediyesini ziyaret etti.
Konuk Bakan Yardımcısı Hüseyin Trakya programı kapsamında Saray Belediyesine de ziyarette bulundu.
Kuzey Makedonya Radoviç Belediyesi Meclis Üyesi Enis Ömer'in de eşlik ettiği ziyarette heyeti Saray Belediye Başkan Yardımcısı Fuat Ünal karşıladı.
İşbirliği yapılabilecek konuların görüşüldüğü ziyaret karşılıklı hediye takdimiyle son buldu.
Son Dakika › Güncel › Van gündem haberi: Kuzey Makedonya Çalışma ve Sosyal Politika Bakan Yardımcısı Hüseyin'den Saray Belediyesine ziyaret - Son Dakika