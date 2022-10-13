Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerinin desteğiyle Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda açılan kurs, birçok öğrencinin üniversiteye yerleşmesini sağladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Van gündem haberi | Van Büyükşehir Belediyesinin hazırlık kursları 59 öğrenciyi üniversiteli yaptı - Son Dakika

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