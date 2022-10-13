Van gündem haberi | Van Büyükşehir Belediyesinin hazırlık kursları 59 öğrenciyi üniversiteli yaptı - Son Dakika
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Van gündem haberi | Van Büyükşehir Belediyesinin hazırlık kursları 59 öğrenciyi üniversiteli yaptı

13.10.2022 17:02
Van gündem haberi | Van Büyükşehir Belediyesinin hazırlık kursları 59 öğrenciyi üniversiteli yaptı

Van gündem haberi: Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına katılan 59 öğrenci, üniversite hayallerine kavuştu.

Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) hazırlık kurslarına katılan 59 öğrenci, üniversite hayallerine kavuştu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim müdürlüklerinin desteğiyle Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda açılan kurs, birçok öğrencinin üniversiteye yerleşmesini sağladı.

Ücretsiz verilen kurslarda 5 uzman eğitmen gözetiminde düzenli idman yapan gençler, yoğun çalışma temposunun ardından emeklerinin karşılığını aldı.

BESYO'ya katılan 55 kursiyer üniversitelerin Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük ve Spor Yöneticiliği bölümlerine yerleşti, 32 öğrenci spor lisesinde okumaya hak kazandı.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Van gündem haberi | Van Büyükşehir Belediyesinin hazırlık kursları 59 öğrenciyi üniversiteli yaptı - Son Dakika
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