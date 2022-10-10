Van gündem haberi | Van'da dolunay

Van'ın Gürpınar semalarından yükselen dolunay, Çavuştepe Kalesi'nin zirvesindeki Türk bayrağı ve Çavuştepe Camisi'nin minareleri ile güzel görüntü oluşturdu.
Dolunay, yüzde yüz parlak yapısı ile izleyenleri kendine hayran bıraktı.
Kaynak: AA
Çavuştepe, Van, Güncel, Son Dakika
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