Son dakika haberi: VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 4 TUTUKLAMA-E - Son Dakika
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Son dakika haberi: VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 4 TUTUKLAMA-E

10.10.2022 09:32
Son dakika haberi: VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 4 TUTUKLAMA-E

Son dakika haberlerine göre VAN'da, göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

VAN'da, göçmen kaçakçılığına yönelik eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, 3-9 Ekim'de göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Organizatör olduğu belirlenen 7 şüpheli, 6 baskında yakalandı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bu arada göçmen kaçakçılığında kullanılan 3 araca el konuldu, 2 metruk ev ise polis nezaretinde yıkıldı. (DHA)

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Son dakika gündem: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı Son dakika gündem: Van'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı Hatay haberi... Hatay'da 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi Hatay haberi... Hatay'da 4,5 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Göçmen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 4 TUTUKLAMA-E - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: VAN'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞINA 4 TUTUKLAMA-E - Son Dakika
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