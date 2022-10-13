Van gündem haberi: Van'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Van gündem haberi: Van'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" yapıldı

13.10.2022 16:25
Van gündem haberi: Van'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" yapıldı

Van haberi: Van'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı", Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, başkanlığında gerçekleştirildi.

Van'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı", Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı, başkanlığında gerçekleştirildi.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Van İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Valilik binasında düzenlenen toplantıda konuşan Yayabaşı, istihdamın artırılmasına yönelik çalışma yürüten İŞKUR ve paydaş kuruluşlara teşekkür etti.

İŞKUR İl Müdürü Hidayet Kişi de yıl içinde gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

İş ve Meslek Danışmanı Meryem Akarmut ile Çalışma ve İş Kurumu Şube Müdürü Nesim Eren'in sunumlarıyla devam eden programa, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, Van OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aslan ve ilgili personel katıldı.

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Kaynak: AA

İŞKUR, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem haberi: Van'da 'İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı' yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van gündem haberi: Van'da "İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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