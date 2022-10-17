Van gündem haberi: Van'da sikke ve silah ele geçirildi - Son Dakika
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Van gündem haberi: Van'da sikke ve silah ele geçirildi

17.10.2022 10:56
Van gündem haberi: Van'da sikke ve silah ele geçirildi

Van haberine göre Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 5 sikke ile silah ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da geçen hafta gerçekleştirilen operasyonlarda 5 sikke ile silah ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakledenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 10-16 Ekim'de yapılan operasyonlarda 5 sikke, AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu tüfeğe ait 24 fişek, tabanca, pompalı tüfek, 47 fişek, 5 şişe alkol ve 620 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

???????Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem haberi: Van'da sikke ve silah ele geçirildi - Son Dakika

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