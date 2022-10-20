Van gündem haberleri | Bakanlık Van Gölü'ndeki balıkçı barınakları için harekete geçti - Son Dakika
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Van gündem haberleri | Bakanlık Van Gölü'ndeki balıkçı barınakları için harekete geçti

20.10.2022 17:00

Van haberi... Bakanlık Van Gölü'ndeki balıkçı barınakları için harekete geçti Van Gölü'nün balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması başlatıldıVAN Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesinden dolayı karada kalan balıkçı...

Bakanlık Van Gölü'ndeki balıkçı barınakları için harekete geçti

Van Gölü'nün balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması başlatıldı

VAN Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü'nde küresel iklim değişikliğinin etkisiyle suların çekilmesinden dolayı karada kalan balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması başlatıldı.

Küresel iklim değişikliği ve yağışların azalması nedeniyle oluşan kuraklık, Van Gölü'nde balıkçılık yaparak geçimini sağlayan vatandaşları olumsuz etkiledi. Sıcaklıkların artmasıyla beraber yağışların azalması Van Gölü'ndeki su kaybını artırdı. Gölde suların çekilmesiyle birlikte balıkçı limanlarındaki sular da sığ kaldı. Adır Adası'nın karşısındaki balıkçı barınağında suların çekilmesiyle birlikte tekneler de karaya oturmuştu.

Bakanlık harekete geçti

Balıkçı barınağında yaşanan durumun ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı harekete geçti. Adana Ulaştırma ve Altyapı 5. Bölge Müdürlüğünden gelen ekipler, Van Gölü'ndeki 5 ayrı bölgedeki balıkçı barınaklarında derinleştirme ve onarım çalışması başlattı.

"5 barınakta daha onarım çalışması yapılıyor"

İHA muhabirine konuşan 30 yıllık balıkçı Ahmet Çıkla, son iki yılda Van Gölü suyunun aşırı derecede çekildiğini ve bu durumda balıkçılık yapmakta zorlandıklarını anımsattı. Balıkçı barınaklarının da bu yüzden karaya çıktığını ifade eden Çıkla, "Yaşadığımız sıkıntılı durumdan dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bir yazı yazdık. Yazdığımız yazıya karşılık bakanlık burada bir çalışma başlattı. Barınağın tabanında tarama yapıldı. Yaklaşık 2 metre kazılacak. Durumun basına yansımasıyla birlikte Van Gölü'ndeki diğer 5 barınakta daha onarım çalışması yapılıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına teşekkür ederiz" dedi.

Kaynak: İHA
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Balıkçılık, Van Gölü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem haberleri | Bakanlık Van Gölü'ndeki balıkçı barınakları için harekete geçti - Son Dakika

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