İRAN'DAKİ İNTERNET SIKINTISI, VAN'IN OTEL REZERVASYONLARINI ETKİLEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

İRAN'DAKİ İNTERNET SIKINTISI, VAN'IN OTEL REZERVASYONLARINI ETKİLEDİ

12.10.2022 09:44

İRANLILARIN gelişiyle otellerin yüzde 100 dolduğu Van'da, ülkedeki internet sıkıntısı nedeniyle kentte turist rezervasyonu azaldı.

İRANLILARIN gelişiyle otellerin yüzde 100 dolduğu Van'da, ülkedeki internet sıkıntısı nedeniyle kentte turist rezervasyonu azaldı. Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, İranlıların genellikle turlarla geldiklerini belirterek, İran'da yaşanan olaylardan sonra kısıtlı olarak çalışan internet nedeniyle ekim ayından sonra doluluk oranlarının düşeceğini düşünüyoruz. İnşallah bir an önce İran'da internet eski haline döner de rezervasyonlar devam eder dedi. Sınır komşusu olması nedeniyle özellikle İranlıların tercih ettiği Van'da bu yıl turizm sezonu, hareketli geçti. Pandemi nedeniyle sınır kapılarının kapalı olduğu yaklaşık 2 yılda kente gelemeyen İranlılar, bu sene esnafın yüzünü güldürdü. Van'ın İran'a açılan Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yapan turistler, ekim ayında da otelleri doldurdu. Kente gelen turistler, Van'ın tarihi ve turistik yerlerini gezerken, alışveriş yapıyor ve eğlence mekanlarında eğleniyor.

İran'daki olaylardan dolayı ülkede yaşanan internet sıkıntısı ise ekim ayı sonrası için otellerdeki rezervasyonları etkiledi. VANOTED Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Yüksel, İran'dan gelenlerin Van'daki otellerin doluluk oranlarını artırdığını fakat ülkedeki olaylar nedeniyle yaşanan internet sıkıntısı yüzünden kasım ayı için rezervasyonların düştüğünü söyledi. Sorun devam ederse daha az İranlı turistin kente geleceğini belirten Yüksel, İran'daki turistler daha çok sosyal medya üzerinden, interneti kullanarak rezervasyon yapıyorlar. Oradaki acenteler aracılığıyla buraya geliyorlar. Şu an çok kısıtlı internet var. İnşallah bir an önce internet düzgün bir şekilde eski haline döner de rezervasyonlar tekrar eski düzende devam eder. Şu anda doluluk oranları yüksek ama böyle giderse kasım ayı için sadece yerli turistimiz gelecek, çok az İran vatandaşı gelecektir çünkü rezervasyon yapmadıkları zaman sayı azalıyor. Tabi internet belki yakın zamanda da çözülebilir. İnşallah düzelirse rezervasyonlar tekrar eski durumuna dönecektir dedi. İran'dan ailesiyle birlikte gezmeye gelen Aylin Selahandiş, Türkiye'yi çok sevdiklerini belirterek, daha önce de geldikleri Van'da gezip, alışveriş yaptıklarını söyledi.

YORUMLAR
500
İran Dışişleri Bakanı: 'Hiçbir unsurun ulusal güvenliğimizi hedef almasına izin vermeyeceğiz' İran Dışişleri Bakanı: 'Hiçbir unsurun ulusal güvenliğimizi hedef almasına izin vermeyeceğiz' Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis cezası talebi Fatih'te sürücüye döner bıçağıyla saldıran kağıt toplayıcısına 9 yıla kadar hapis cezası talebi
Kaynak: DHA

turist, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İRAN'DAKİ İNTERNET SIKINTISI, VAN'IN OTEL REZERVASYONLARINI ETKİLEDİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:15 Sevilen dizi Kardeşlerim'in oyuncuları Bilal Yiğit Koçak ile Lizge Cömert birlikteliklerini ilan etti
10:47 Kızının, "Evde herkes çalışıyor, sen neden çalışmıyorsun?" sorusuna öfkelenen baba cinnet geçirdi! Başına defalarca vurarak hastanelik etti
10:46 Usta sanatçı Selami Şahin hikayesini anlattı: Köy külotuma cep diktim
10:42 Güne yükselişle başlayan Dolar/TL, 18,59 seviyesinden işlem görüyor
10:44 İYİ Parti lideri Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'e rozetini taktı
10:38 Ümit Özdağ defalarca görüştüğü Mehmet Ali Çelebi'nin Zafer Partisi'ne geçmek istediğini iddia etti
10:28 Sünnet derisi çıkışı olay olmuştu! Selen Görgüzel bu kez ayı kanını deneyecek
10:23 "6 ay ve 6 bin kilometre" düzenlemesi 2. el otomobil piyasasını hareketlendirdi
10:17 Mesleğe yeni başlamıştı! Beyoğlu Hükümet Konağı'nda görevli olan polis memuru, beylik silahıyla intihar etti
10:04 Ters yönden döndüğü için ceza yiyen taksiciden polise karşı küstah sözler: Bazen size yapılanları hak ediyorsunuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 11:29:20. #1.12#
SON DAKİKA: İRAN'DAKİ İNTERNET SIKINTISI, VAN'IN OTEL REZERVASYONLARINI ETKİLEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement