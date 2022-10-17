Van gündem haberleri | İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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Van gündem haberleri | İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek

17.10.2022 23:58
Van gündem haberleri | İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek

Van haberi... İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'a ziyarette bulunacak.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'a ziyarette bulunacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Biden, 26 Ekim'de İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u Beyaz Saray'da ağırlamayı dört gözle bekliyor. Bu ziyaret, ABD ve İsrail arasındaki ortaklığın ve dostluğun bir vurgusu olacaktır." ifadesini kullandı.

İki liderin, küresel ve bölgesel sorunlar, İsrail'in bölge ile entegrasyonunun derinleştirilmesi, hem İsrail hem Filistin halkı için özgürlük, refah ve güvenlik gibi konuları ele alacağını belirten Jean-Pierre, Herzog'un 25-26 Ekim'de Washington'da birçok görüşme gerçekleştireceğini kaydetti.

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Kaynak: AA

Herzog, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem haberleri | İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van gündem haberleri | İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, 26 Ekim'de Beyaz Saray'ı ziyaret edecek - Son Dakika
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