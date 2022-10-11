Van gündem haberleri: Van'da 25 araç trafikten men edildi

Van'da yüksek sesle müzik dinleyen ve abartı egzoz kullanan sürücüler ile bazı plakalara idari para cezası uygulandı, 25 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, geçen hafta kentin farklı noktalarında trafik denetimleri yaptı.

Uygulamalar sırasında 12 bin 32 aracı kontrol eden ekipler, 1393 araç ve sürücüye idari para cezası uyguladı, 25 aracı trafikten men etti.