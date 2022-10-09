Van gündem haberleri: Van'da 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van gündem haberleri: Van'da 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi

09.10.2022 19:06
Van gündem haberleri: Van'da 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi

Edinilen Van haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 85 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 85 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, yürüttükleri çalışmalar sonucu ilçede bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, adli işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

YORUMLAR
500
'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' tamamlandı 'Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri' tamamlandı Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi Van haber | Van'da 85 adet sikke ve 22 adet obje ele geçirildi
Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem haberleri: Van'da 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
22:02 Kadıköy'de inanılmaz maç! Fenerbahçe, Fatih Karagümrük'ü 5-4 yendi
21:47 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'deki patlama hakkında Vali Yerlikaya'ya cevap: Doğal gaz kaynaklı değil
21:19 Ampute Futbol Milli Takımı, Angola'yı 4-1 yenerek Dünya Kupası'nı kazandı
21:10 Sibel Can'ın oğlunun düğününde misafirlerin tabağı gündem oldu: İlk defa öyle bir jest gördük
20:49 İşte Benim Stilim programıyla tanınan Emel Özkızıltaş estetikle bambaşka biri oldu
20:48 Arsenal, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup etti
20:32 Şarkıcı Sibel Can'ın oğlu Engincan'ın düğün töreninden ilk görüntüler paylaşıldı
19:48 Dinamo Kiev maçı, hava saldırısı uyarısıyla yarım kaldı!
19:34 Kadıköy'deki bir binada patlama meydana geldi: 3 ölü
19:34 Malezya'da çamaşır makinesinin içinden 6 metre uzunluğunda yılan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2022 22:22:29. #1.12#
SON DAKİKA: Van gündem haberleri: Van'da 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement