Van gündem haberleri: Van'da 85 sikke ve tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün, yürüttükleri çalışmalar sonucu ilçede bir aracı durdurdu.

Van 'ın Gürpınar ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 85 sikke ile tarihi eser niteliği taşıyan 22 obje ele geçirildi.

Kaynak: AA

Van, Güncel, Son Dakika

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