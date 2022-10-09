İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi kırsalında uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisina ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında arazide arama-tarama faaliyeti yapıldı. Yapılan aramada araziye gizlenmiş 20 kilo 502 gram metamfetamin ele geçirildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Van gündem haberleri... Van'da arazide 20 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

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