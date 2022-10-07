İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim 'de Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bir kadının taciz edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA

Hisarcık, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Van gündem haberleri | Van'da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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