Van gündem haberleri | Van'da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Van gündem haberleri | Van'da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

07.10.2022 22:12
Van gündem haberleri | Van'da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Van haberleri... Van'ın Tuşba ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Van'ın Tuşba ilçesinde bir kadını taciz ettiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim'de Yüzüncü Yıl Üniversitesi kampüsünde bir kadının taciz edildiği bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tanık beyanları ile güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu "cinsel taciz-hayasızca hakaret" suçunu işlediği iddia edilen şüpheliyi tespit etti.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Tuşba, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem haberleri | Van'da bir kadını taciz ettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı - Son Dakika

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