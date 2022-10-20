VAN'DA HDP ÖNÜNDE EVLAT EYLEMİNDEKİ ANNE OĞLUM, DÖN GEL - Son Dakika
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VAN'DA HDP ÖNÜNDE EVLAT EYLEMİNDEKİ ANNE OĞLUM, DÖN GEL

20.10.2022 13:26

VAN'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP İl Başkanlığı binasına yürüyerek, terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı.

VAN'da evlat nöbeti tutan aileler, HDP İl Başkanlığı binasına yürüyerek, terör örgütü PKK aleyhinde slogan attı. 14 yaşında kaçırılan oğlu Hamza için Hakkari'den gelen Zümrüt Salim, Buradan çağrıda bulunmak istiyorum; oğlum, dön gel, perişan haldeyim. Gözüm hep senin yolunda dedi.

Terör örgütü PKK tarafından çocukları kaçırılan aileler, 47'nci haftada da Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya geldi. Aileler, ellerinde Türk bayrakları, çocuklarının fotoğrafları ve üzerinde 'Dağları kurtlara, kuşlara bırakın', 'Çocuklarımızı istiyoruz', 'Anneler nöbette', 'Artık yeter, yakamızdan düşün', 'Şehitler ölmez vatan bölünmez', 'Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak' yazılı dövizlerle yürüdü. HDP binasına kadar yürüyen aileler için polis de güvenlik önlemi aldı. Aileler, binanın önünde Kahrolsun PKK, iş birlikçi HDP, Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganları attı. HDP İl Başkanlığı binasından ise ailelerin sesini bastırmak için yine yüksek sesle müzik açıldı.

'KAPIM SANA HER ZAMAN AÇIK'

Hakkari'den evlat nöbetine gelen annelerden Zümrüt Salim, oğlunun PKK tarafından kaçırıldığını belirterek, Oğlum hafızlık okuyordu. HDP benim oğlumu kaçırarak PKK'ya verdi. Oğlumu istiyorum, onlar için büyümedim. Sadece evlatlarımızı istiyoruz. Buradan çağrıda bulunmak istiyorum; oğlum, dön gel, perişan haldeyim. Gözüm hep senin yolunda. Kapım her zaman sana açık. Seni sonuna kadar bekleyeceğim dedi.

Kaynak: DHA
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