İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Van 'ın Çatak ilçesi kırsalına düzenlenen operasyonda, bir grup terörist ile sıcak temas yaşandı. Çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert Şehit, olurken, teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede operasyonlar sürdürülüyor. Şehit Sert'in cenazesi, Van Jandarma Asayiş Filo Komutanlığı'nda düzenlenecek törenin ardından memleketi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine uğurlanacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Van gündem haberleri: Van'da teröristlerle çatışmada şehit olan uzman çavuş, Kahramanmaraş'ta toprağa verilecek - Son Dakika

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