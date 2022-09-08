Van gündem haberleri | Van'da uyuşturucudan aranan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Van gündem haberleri | Van'da uyuşturucudan aranan firari hükümlü yakalandı

08.09.2022 19:35
Van gündem haberleri | Van'da uyuşturucudan aranan firari hükümlü yakalandı

Van habere göre VAN'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası olan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

VAN'da, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında kesinleşmiş 14 yıl 2 ay hapis cezası olan firari hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası C.U'nun saklandığı adresi belirledi. Bunun üzerine ekipler, C.U.'nun saklandığı adrese operasyon düzenledi. Yakalanarak gözaltına alınan firari hükümlü kadın, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

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