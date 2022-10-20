Van gündem haberleri | Van'da zabıta ekiplerinin bulduğu çanta ve para sahibine teslim edildi

Van'ın İpekyolu ilçesinde zabıta ekiplerinin bulduğu çanta ve para, sahibine teslim edildi.
İpekyolu Belediyesinin açıklamasına göre, 20 gün önce Cumhuriyet Caddesi'nde gece devriyesi yapan ekipler, İpekyolu Atatürk Sanat Galerisi'nde çanta buldu.
İçinde Afganistan uyruklulara ait 3 kimlik ve 2 bin 101 lira olan çantanın sahibini bulamayan ekipler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile iletişime geçti.
Yürütülen çalışma sonucu çantanın sahibinin Afganistan uyruklu Abdul Baqi Gul Muhammedi olduğu tespit edildi.
İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne gelen Muhammedi, kimlik kontrolünün ardından çanta ve parasını teslim aldı.
Muhammedi, çocuklarının parkta oynadığı sırada çantayı unuttuklarını belirterek, zabıta ekiplerine teşekkür etti.
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