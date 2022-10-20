İçinde Afganistan uyruklulara ait 3 kimlik ve 2 bin 101 lira olan çantanın sahibini bulamayan ekipler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Van gündem haberleri | Van'da zabıta ekiplerinin bulduğu çanta ve para sahibine teslim edildi - Son Dakika

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