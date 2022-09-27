Van gündem haberleri... Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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Van gündem haberleri... Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl sonra yakalandı

27.09.2022 16:42
Van gündem haberleri... Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl sonra yakalandı

Van gündem haberi: VAN'da 11 yıl önce meydana gelen deprem sırasında cezaevinden kaçan ve 17 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş cezası olan E.D., jandarma operasyonuyla yakalandı.

VAN'da 11 yıl önce meydana gelen deprem sırasında cezaevinden kaçan ve 17 yıl 8 ay hapis kesinleşmiş cezası olan E.D., jandarma operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nın, suç ve suçluların yakalanması ile adalete teslim edilmelerine yönelik çalışması kapsamında, 2011'de Van'daki depremde cezaevinden firar eden ve hakkında 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.D.'nin, İran'dan Van'a geleceği bilgisi alındı. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından Başkale ilçesine operasyon düzenledi. Firari hükümlü E.D., yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.D, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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Kaynak: DHA

Jandarma, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem haberleri... Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl sonra yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van gündem haberleri... Van depreminde cezaevinden firar eden hükümlü, 11 yıl sonra yakalandı - Son Dakika
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