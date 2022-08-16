Van gündem haberleri: Van Kalesi'ndeki "Gülistan Bahçesi" yenilendi - Son Dakika
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Van gündem haberleri: Van Kalesi'ndeki "Gülistan Bahçesi" yenilendi

16.08.2022 09:40
Van gündem haberleri: Van Kalesi'ndeki "Gülistan Bahçesi" yenilendi

Van haberi: Van'ın İpekyolu Belediyesi, Van Kalesi'nin kuzeyindeki "Gülistan Bahçesi"ni yeniledi.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, Van Kalesi'nin kuzeyindeki "Gülistan Bahçesi"ni yeniledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Abdurrahman Gazi Türbesi'nin yanında bulunan ve endemik gül türlerini bünyesinde barındıran bahçeyi yeniden düzenledi.

Tamamlanan çalışmaları inceleyen Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, bahçenin il için tarihi öneme sahip olduğunu söyledi.

Bahçenin birçok ziyaretçiye, turiste, özel günlerini ölümsüzleştirmek isteyen gelin ve damada ev sahipliği yaptığını belirten Aydın, "Van Kalesi eteklerinde içinde çeşit çeşit gül türünü barındıran bu bahçede ekiplerimiz tarafından yoğun bir çalışma yürütüldü. Yürüyüş yolları, oturma alanları, peyzaj çalışmaları yapıldı, gelin ve damatlar için fotoğraf çekimlerinde kullanabilecekleri bir fotoğraf alanı dizayn edildi. Önümüzdeki günlerde açılışının yapılacağı bahçenin tüm hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.

Bahçede kentin tescilli gül reçeli ve şerbet yapımında kullanılan Van Gülü'nün yanı sıra, Hoşap, Türk, Isparta, Şurubi, Beyaz, Turuncu-Sarı, Bonanza, Kral gibi gül türleri bulunuyor.

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Van Kalesi'ndeki 'Gülistan Bahçesi' yenilendi Van Kalesi'ndeki 'Gülistan Bahçesi' yenilendi
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van gündem haberleri: Van Kalesi'ndeki 'Gülistan Bahçesi' yenilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van gündem haberleri: Van Kalesi'ndeki "Gülistan Bahçesi" yenilendi - Son Dakika
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