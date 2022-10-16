Van gündem haberleri | Van kedilerine yabancı turistler ilgi gösteriyor - Son Dakika
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Van gündem haberleri | Van kedilerine yabancı turistler ilgi gösteriyor

16.10.2022 11:08

Van haber... Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altında tutulan Van kedileri, yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerden de ilgi görüyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde koruma altında tutulan Van kedileri, yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerden de ilgi görüyor.

Cana yakınlığı, beyaz kürkü, uzun ve kabarık kuyruğu ve farklı göz renkleriyle kentin en önemli değerleri arasında bulunan Van kedisi, YYÜ bünyesinde kurulan "Kedi Villası"nda özenle korunuyor.

İran ve Irak ile Uzak Doğu ve Avrupa'daki birçok ülkeden kente gelen turistlerin uğrak yerlerinden biri olan "Kedi Villası", haftada bini aşkın ziyaretçiyi ağırlıyor.

Kedilerle yakından ilgilenen, onları seven ve mama veren turistler, ziyaretleri sırasında bol bol fotoğraf çekiyor.

Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, AA muhabirine, merkezlerini hafta bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini, bunun yüzde 40'ını yabancı turistlerin oluşturduğunu söyledi.

Van kedisinin dünyada eşi benzeri olmayan bir hayvan olduğunu belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Hem davranışlarıyla hem öğrenebilme kapasitesiyle hem yumuşak huyluluğuyla hem de Van'ın sembolü olması hasebiyle çok ilgi görüyor. Bu, hem yerli turistler hem de yabancı turistler açısından böyle. Sadece Van kedisi için Van'a gelen turistler de var. Van Kedisi Araştırma Merkezi bu açıdan iyi bir cazibe merkezi olarak görülüyor. Sabah 8,5'tan akşam 7'ye kadar ziyaretçiler gelebiliyor. Bu seneki ziyaretçilerden çok memnun kaldık çünkü pandemi nedeniyle ziyaret sayılarımız çok düşmüştü, şu anda çok çok iyi gittiğini söyleyebiliriz."

"En fazla ziyaretçi Avrupa ülkelerinden"

Avrupa ülkelerindeki turistlerin daha fazla geldiğini anlatan Kaya, "Zaman zaman İranlı turistler de büyük bir yoğunluk yaşıyor. Tatil günlerine denk geldiği zaman çok fazla geliyorlar. Zamana göre bazen Uzak Doğu'dan az sayıda ziyaretçimiz olabiliyor ama çoğunluğu Avrupa ülkesi. Van kedisinin tanıtımının yapılmasından, dünyadaki popülerliğinin artmasından ve doğru tanıtılmasından çok mutlu oluyoruz. Van kedisinin neslinin korunması açısından insanlarda oluşan duyarlılık ve sahiplenme duygusu bize umut veriyor. O açıdan geleceğe güvenle bakabiliyoruz. Van kedileriyle ilgili bilinç düzeyinin artışı bize büyük bir mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

"Herkese bu güzel ortamı görmesini tavsiye ediyorum"

İran'dan Van'a gelen Homayoun Yousefıan, "Burası çok güzel. Gözleri farklı renklerde olan güzel kediler var. Gerçekten çok güzeller. Onları kucağıma alıp sevmek çok güzel bir tecrübe oldu. Herkese Van'a gelip bu güzel ortamı görmesini tavsiye ediyorum." dedi.

Japonya'dan gelen Reiko İnomata da Van kedilerini ilk kez gördüğünü ve çok beğendiğini ifade ederek, "Van kedileri çok güzel. Özellikle göz renklerinin farklı olması müthiş bir şey. Bu, kesinlikle Van'ın gururu." diye konuştu.

İran'dan tatil için gelen Şahar Keshavarz ise "Van'ın çok güzel kedileri var. Van'a gelmişken kedileri de görmek istedik. Onları beslememize izin verdikleri çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Araştırma, Van, Güncel, Son Dakika

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