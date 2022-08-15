Van gündem: Van'da terör operasyonlarında 26 gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi

Van gündem: Van'da terör operasyonlarında 26 gözaltı

15.08.2022 14:41
Van gündem: Van'da terör operasyonlarında 26 gözaltı

Van haberleri: VAN'da son 1 haftada terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

VAN'da son 1 haftada terör örgütü PKK/KCK ile FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak ve PKK/KCK terör örgütünü övücü ve destekleyici, aynı zamanda propaganda niteliği taşıyan paylaşımlarda bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Adresleri belirlenen şüphelilere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 6'sı FETÖ ve 20'si terör örgütü PKK'nın propaganda niteliği taşıyan paylaşımda bulunan toplam 26 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan 3 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacağı belirtildi.


YORUMLAR
500
Van'da terör operasyonlarında 26 gözaltı Van'da terör operasyonlarında 26 gözaltı Van'da terör operasyonu: 26 gözaltı Van'da terör operasyonu: 26 gözaltı MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendirdi Açıklaması MHP Genel Başkanı Bahçeli gündemi değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: DHA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem: Van'da terör operasyonlarında 26 gözaltı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:24 Sağanak yağış, İstanbul Boğazı'nın rengini değiştirdi
14:23 Beşiktaşlı Emrecan Uzunhan, Alanya maçı sonrası taraftardan özür diledi
14:10 Paludan'ın Kur'an-ı Kerim yakma provokasyonu İsveç'e pahalıya mal oldu
14:46 2 gün önce polisten özür dilemişti! Bugün 15. kattan atlayıp canına kıydı
14:10 Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yapıla yapıla 20-30 kuruşluk indirimler yapıldı
14:46 Telefonla konuşurken kornayı duymayan genç kıza tren çarptı
13:15 Afyonkarahisar'da 7 metrelik menfezden aşağı düşen minibüsteki 2 kişi feci hayatını kaybetti
13:15 Suriye'de Türk bayrağının yakılması girişimine Bahçeli'den zehir zemberek sözler: Soysuzlar ihanetlerinin sonuçlarına en ağır biçimde katlanacaklar
12:52 Trabzonspor'dan forvet hattına yerli takviyesi! Umut Bozok'un transferi için oyuncu ve kulübüyle anlaşma yakın
12:48 Sağanak yağmur İstanbullulara zor anlar yaşattı! Seyir halindeki İETT otobüsünü su bastı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2022 14:53:16. #1.11#
SON DAKİKA: Van gündem: Van'da terör operasyonlarında 26 gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement