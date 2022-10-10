Van gündem: Van Gölü semalarından yükselen dolunay hayran bıraktı - Son Dakika
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Van gündem: Van Gölü semalarından yükselen dolunay hayran bıraktı

10.10.2022 22:16

Edinilen Van haberine göre Van Gölü semalarından yükselen dolunay hayran bıraktı Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde Van Gölü semalarında beliren dolunay, görenleri adeta hayran bıraktı.

Van Gölü semalarından yükselen dolunay hayran bıraktı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde akşam saatlerinde Van Gölü semalarında beliren dolunay, görenleri adeta hayran bıraktı. Havanın parçalı bulutlu olması nedeniyle bazen bulutların arasına girerek yükselen dolunay seyrine doyumsuz görüntüler oluşturdu. Dolunay'ın ağaç dalları, uçan kuşlar ve cami minareleri ile oluşturduğu manzaralar estetik görüntüler oluştururken Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü'nde adeta geceyi gündüze çevirdi. Kartpostallık görüntülerin ortaya çıktığı manzara ise görenleri mest etti.

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Kaynak: İHA

Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van gündem: Van Gölü semalarından yükselen dolunay hayran bıraktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van gündem: Van Gölü semalarından yükselen dolunay hayran bıraktı - Son Dakika
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