Van gürpınar'da veliler de karne heyecanı yaşadı - Son Dakika

TÜRKİYE genelinde bugün öğrenciler karne heyecanı yaşarken, Van'ın Gürpınar ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen uygulama ile veliler de karne heyecanı yaşadı. Karnelerde, velilere de notlar verildi.

Van'da, bugün 310 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı. Gürpınar'da ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan uygulama ile veliler de bugün çocuklarıyla birlikte aynı sıralarda karnelerini aldı. Uygulama, sene başında öğretmenlerin öğrenci evlerini ziyaret edip, velilere de karne verileceğini duyurmasıyla başladı. Velilerin öğrencileri üzerinde daha fazla durmasını amaçlayan uygulamanın resmi bir tarafı olmasa da bu uygulama ile veliler sorumluluklarının daha fazla bilincine vardı. Öğrencilerin karnelerinde ders durumlarına göre notlar verilirken, velilere ise 'Öğrencinin okula düzenli ve temiz gelmesini sağlama, öğrencinin ödevlerini yapmasını sağlama, öğrenciye ders çalışma ortamı hazırlama, çocuğuna eğitim ve öğretim ile ilgili cesaret verme, çağrıldığı toplantılara katılma, öğretmen ile sürekli iletişim halinde olma' gibi konularda notlar verildi.

HEM ÖĞRENCİ HEMDE VELİ ÇOK HEYECANLI

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Tunç, yarıyıl tatili nedeniyle hem öğrencilerin hem de velilerin çok heyecanlı olduğunu söyledi. Tunç, "Burada öğrencilere karne verirken velilerimize de karne vermeyi sene başında planladık. Eğitimde en önemli unsur veli unsurudur. Biz de velilerimizin desteğini nasıl sağlayabiliriz noktasında çalışmalar yaptık. Öncelikle velilerimizi evlerinde ziyaret ettik. Veli ziyaretinde onlara da karne vereceğimizi belirttik. Bugün velilerimize de karne veriyoruz. Gürpınar'da velilerimizin de bu karneden büyük bir başarıyla çıktığını düşünüyoruz. Güzel bir çalışma oldu. İnşallah ülkemiz ve ilçemiz için hayırlı olur" dedi.

ÖĞRENCİYE DEĞİL VELİYE ÖDEV

Yarı yıl tatili için öğrencilerden sadece kitap okumalarını istediklerini belirten Tunç, velilere de ödev verdiklerini söyledi. Tunç, "Burada öğrencilerimize ödev vermedik. Velilerimize de karne dışında ödevler verdik. Onlardan, öğrencileri sanal ortamdan uzak tutmalarını istedik. Çocuklarının daha fazla kitap okumalarını sağlamalarını istiyoruz. Çocuklarımızın hayata daha iyi adapte olmaları konusunda onların desteğini istiyoruz" diye konuştu.

20 YIL SONRA GELEN KARNE HEYECANI

Gürpınar İlçesi'nin Arkboyu Mahallesi'ndeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu'nda kızı olan Perihan Gülentaş ise ilkokulun ardından ilk defa karne heyecanı yaşadığını söyledi. Çocuğuyla çok fazla ilgilendiğini anlatan Gülentaş, "Bu sıralarda çocuğumla birlikte karne almak beni çok fazla heyecanlandırdı. Ben en son karnemi ilkokuldayken almıştım. Aradan 20 yıl geçti ve bu heyecanı çocuğumla birlikte yaşıyorum. İyi bir anne olduğuma inanıyorum. Çocuğumun dersleriyle yakından ilgilendim. Bu uygulamayı da çok beğendik ve bizleri motive etti" diye konuştu. Anne Gülentaş'ın ilkokuldaki kızı ise kendisinden çok annesinin karnesini merak ettiğini söyledi.

OLUMLU GERİ DÖNÜŞLER ALIYORUZ

Okulun öğretmenlerinden Betül Çokbakar ise "Bu karneden sonra veliler notlarına bakarak okula daha fazla gelmeye başlıyor ve verdiğimiz notlara bakarak çalışma ortamını daha iyi ayarlıyor. Bununla birlikte veli ziyaretleri yapıp, çalışma ortamlarına da bakıyoruz. Fikir alıp çözüm üretiyoruz hep birlikte. Güzel bir birliktelik oluyor. Aslında velilere eğitimde çok iş düşüyor. Onlar bunun çok iyi farkında bu okulda. Bu karne ile birlikte güzel geri dönüşümler alıyoruz? diye konuştu.